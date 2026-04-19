Un politico del partito ha preso parola per rispondere ai dissidenti, sostenendo che la sua candidatura è nata da iniziative individuali e dal lavoro sul territorio. Ha inoltre affermato di aver sempre operato nell’interesse del partito, sostenendo diverse candidature e senza ricevere direttive dall’alto. La dichiarazione arriva in un momento di tensione interna, con alcuni membri che avevano criticato le scelte recenti.

"La mia è una candidatura partita dal basso, non c’è nessuno che tira le fila dietro di me. Ho sempre lavorato per il partito, a disposizione degli altri e a sostegno delle candidature di tanti uomini". Sara Cucchiarini, rimasta da sola nella corsa alla segreteria del Pd dopo il ritiro, in segno di protesta, del candidato Luca Mancini (segretario uscente) ha replicato così alle tante critiche che le sono state mosse in questi giorni. A puntare il dito contro Cucchiarini e Minardi, accusati di aver minato l’unità del Pd, sono stati Mancini e i consiglieri comunali Dimitri Tinti e Cristian Fanesi, che venerdì hanno annunciato di staccarsi dal gruppo consiliare Pd per costituire quello misto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pd, Cucchiarini sfida i dissidenti: "Basta fango"

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