Passaggio di armi dal porto di Livorno la denuncia dei vigili del fuoco USb | Uso improprio di una nostra squadra distolte risorse al soccorso

I vigili del fuoco di un'ente sindacale hanno denunciato che una loro squadra è stata impiegata per la vigilanza durante il passaggio di armi in un porto. Secondo la denuncia, questa scelta avrebbe comportato un impiego improprio delle risorse, sottraendole alle attività di soccorso e di emergenza. La questione riguarda la gestione delle risorse dei vigili del fuoco e l'uso che ne è stato fatto in quella circostanza.

Un uso "improprio" di una squadra di soccorso dei vigili del fuoco, a discapito della sicurezza della popolazione, "per la vigilanza per il passaggio di armi in porto". In contrasto, si evidenzia, con la missione istituzionale del Corpo, ovvero la salvaguardia della vita umana, la protezione.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Piombino, la denuncia di Usb: "In porto una nave carica di armi diretta in Arabia Saudita"Il cargo nella giornata del 1 aprile è ripartito intanto in direzione Napoli, il sindacato: "Continueremo a denunciare la militarizzazione delle... Nave in difficoltà al largo, soccorso da equipaggi dei vigili del fuoco e della Capitaneria di PortoUn piccolo natante ormeggiato nell’area tecnica del porto turistico di Termoli è stato salvato ieri mattina, domenica 1° febbraio 2026, dopo che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Montichiari si cerca di bloccare un carico di armi per la guerra in Iran - BresciaToday; Dall'aeroporto di Montichiari altri due carichi di armi leggere verso il Kuwait; Prosegue il traffico d’armi nei nostri porti, protetto dalla polizia - Pressenza; Iran, perché il Vaticano dice no all’America delle armi: la storia di una diffidenza antica. Ravenna blocca il passaggio di container con esplosivi diretti a Israele. Il plauso di SchleinRAVENNA – Il sindaco Alessandro Barattoni chiude il porto di Ravenna al passaggio di armi verso il Medio Oriente. Lo hanno avvisato alcuni coraggiosi lavoratori portuali e il primo cittadino ha ... bologna.repubblica.it Armi per Israele, bloccati due container nel porto di Ravenna dopo la protesta dei lavoratori. Il ministro Tajani: «Non sono italiane»Due container di esplosivi diretti ad Haifa, in Israele, sono stati bloccati nel porto di Ravenna dopo una segnalazione di alcuni lavoratori portuali. Lo ha fatto Alessandro Barattoni, il sindaco ... corrieredibologna.corriere.it #CulturaDifesa #LoSaiChe Prima di avanzare, bisogna rendere possibile il passaggio. È quello che fanno i Guastatori dell’ #EsercitoItaliano. Tra i loro compiti: scavare trincee, realizzare fortificazioni, montare ponti tattici e intervenire nella bonifica di ordig x.com Altra ripresa del nostro passaggio all'interno dello stadio di WRESTLEMANIA 42 - NIGHT ONE. Mi dicono che siamo ottavi peraltro come trend di Twitter in Italia! - facebook.com facebook