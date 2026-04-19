Il Papa è arrivato in Angola e ha subito sottolineato che i suoi discorsi sono stati preparati settimane prima, senza voler riaprire dibattiti con il presidente degli Stati Uniti. Durante l'incontro pubblico, ha invitato a combattere la corruzione nel paese, senza approfondire ulteriori dettagli. La visita si concentra su temi di rinnovamento e di speranza, mantenendo un tono pacato e diretto.

Papa Leone XIV nella giornata di ieri è arrivato in Angola e nella messa celebrata oggi a Kimbalaha toccato le ferite più profonde del paese, dalle divisioni portate della guerra civile, passando alla mancata condivisione delle ricchezze. Durante l’apertura della messa Leone ha spiegato come che le conseguenze della storia recente dell’Angola“restano ancora difficili da sopportare”e insieme alle problematiche sociali ed economiche, invocano“la presenza di una Chiesa che sa affiancarsi nel cammino e sa raccogliere il grido dei suoi figli”. Il Pontefice da subito chiarisce il fatto che i suoi discorsi sono stati preparati settimane prima e che...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV in Angola: “Guarite il Paese dalla corruzione”

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