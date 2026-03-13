Stefano Gasbarra chi è il nuovo direttore dell' Azienda speciale centro Italia

Stefano Gasbarra è stato nominato nuovo direttore generale dell'Azienda speciale centro Italia, l'organismo che fa parte della Camera di commercio di Rieti - Viterbo. La nomina è stata ufficializzata di recente e Gasbarra assume ora questa posizione di responsabilità all’interno dell’ente. L’azienda si occupa di servizi e attività legate al supporto delle imprese nella regione.

Già vicedirettore dell'ex Cefas di Viterbo, succede a Giancarlo Cipriano alla guida dell'ente che è il braccio operativo della Camera di commercio Stefano Gasbarra è il nuovo direttore generale dell'Azienda speciale centro Italia, braccio operativo della Camera di commercio di Rieti - Viterbo. La nomina, proposta dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, ha ricevuto il via libera ufficiale nel corso dell'ultima seduta della giunta camerale. Gasbarra, profilo di consolidata esperienza nel sistema camerale, ha ricoperto fino a oggi il ruolo di direttore operativo della stessa Azienda speciale. Già... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Nominato il nuovo direttore scientifico dell’Azienda Ospedale Università Salvatore Torrisi è il nuovo direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera CannizzaroSi è insediato oggi, subentrando alla dottoressa Monica Castro, nominata nello stesso ruolo all’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico... Altri aggiornamenti su Stefano Gasbarra Discussioni sull' argomento Azienda speciale Centro Italia, Stefano Gasbarra è il nuovo Direttore generale; Il 13 marzo conferenza a Civita Castellana sul posizionamento turistico dell’Agro Falisco. Stefano Gasbarra è il nuovo Direttore Generale dell’Azienda speciale Centro ItaliaStefano Gasbarra è il nuovo Direttore Generale dell’Azienda Speciale Centro Italia, braccio operativo della Camera di Commercio di Rieti Viterbo. La nomina, proposta dal Consiglio di Amministrazione d ... rietinvetrina.it Chi è Stefano Di Stefano, l’uomo delle privatizzazioni del Tesoro sotto inchiesta per insider trading su MpsChi è Stefano Di Stefano, finito nel mirino della Procura di Milano, che lo ha iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di insider trading? Si tratta di un alto dirigente del ministero ... corriere.it Azienda speciale Centro Italia, Stefano Gasbarra è il nuovo Direttore generale x.com Azienda speciale Centro Italia, Stefano Gasbarra è il nuovo Direttore generale https://www.viterbonews24.it/news/azienda-speciale-centro-italia,-stefano-gasbarra-%C3%A8-il-nuovo-direttore-generale_153155.htm - facebook.com facebook