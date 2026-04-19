A Milano, la squadra di baseball Pancotti ha vinto la prima partita con un punteggio di 10-9 e si trovava in vantaggio nella seconda gara quando l'incontro è stato interrotto con il punteggio di 10-8. La giornata di sport si è svolta tra il campo e le tensioni legate alla sospensione della partita, lasciando aperta la possibilità di un risultato che potrebbe risultare storico per la squadra.

La Pancotti Baseball si trova a un passo dal compimento di un’impresa storica dopo una giornata di sport vissuta tra Milano e il campo di gioco, dove i biancorossi hanno conquistato la prima sfida per 10-9 e sono stati costretti a sospendere la seconda gara mentre conducevano per 10-8. L’oscurità improvvisa ha infatti interrotto l’incontro contro l’Ares proprio in un momento cruciale, lasciando la squadra piacentina con il vantaggio in tasca ma con la necessità di difendere il risultato sul campo del Saini. Il duello tattico del primo match: la reazione dei biancorossi. L’esordio della serie a Milano è stato caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pancotti Baseball: trionfo in testa e sospensione nel buio a Milano

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