Dopo il blitz americano a Caracas con l'arresto del presidente, il team venezuelano ha vinto il World Baseball Classic a Miami battendo gli Stati Uniti. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i giocatori, considerata simbolica per il Paese. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha mostrato un gesto amichevole nei confronti dei campioni venezuelani.

È narrativa e memoria, ma stavolta il baseball è diventato pure politica, anche se i campioni del mondo si mordono la lingua ed evitano di dirlo chiaro e tondo. Che cos'altro potrà mai essere, sennò, una vittoria mondiale in casa del Paese che due mesi fa, in pochi minuti, ha deposto il discusso presidente della tua nazione, lo ha messo in manette e portato in una prigione americana per processarlo? Questo Stati Uniti-Venezuela, finale di un World Baseball Classic 2026 che l’Italia ricorderà a lungo, viene così consegnato alla storia, ancora di più dopo il risultato sorprendente: 3-2 per i sudamericani, colpo di coda al nono inning davanti a 36. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Favola Venezuela: il trionfo nel baseball unisce un Paese ferito. E Trump ammicca ai campioni

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