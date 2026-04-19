Oltre il paternalismo il conservatorismo come unica vera ribellione Scrive Speranzon

Durante le elezioni politiche del 2022, il livello di astensione tra i giovani ha raggiunto il 60%. Questo dato riflette un crescente disinteresse verso il processo elettorale e indica un allontanamento tra le istituzioni e le nuove generazioni. La forte assenza di partecipazione contribuisce a un quadro di isolamento tra i cittadini più giovani e il sistema politico, evidenziando una difficoltà nel coinvolgimento e nella comunicazione istituzionale.

Nelle elezioni politiche del 2022 l’astensione giovanile ha toccato il 60%. Non è solo un campanello d’allarme, ma la radiografia di un distacco comunicativo che rischia di diventare irreversibile. Se la politica conservatrice vuole intercettare il cuore delle nuove generazioni, deve smettere di agire come il custode polveroso di un passato immobile e proporsi come l’architettura di un futuro vibrante. Dobbiamo smetterla di essere i “bacchettoni” che puntano il dito. Se la politica parla come un genitore preoccupato, il giovane reagisce come un adolescente che sbatte la porta: smette di ascoltare. Il linguaggio edificante è percepito come un tentativo di controllo, non come una promessa di libertà.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Oltre il paternalismo, il conservatorismo come unica vera ribellione. Scrive Speranzon Notizie correlate Rap, punk e ribellione: Machine Gun Kelly (mgk) a Bologna per l'unica data italianaDomenica 15 febbraio Machine Gun Kelly (mkg)arriva a Bologna per incendiare il palco dell'Unipol Arena: rap, punk e ribellione in un unico show... Leggi anche: Corsi di ogni genere, mostre, concerti, giornate gourmet. Siamo diventati incapaci di stare fermi, senza programmi. Il tempo libero è diventato una vetrina sociale. E forse la vera ribellione, oggi, è svuotare l’agenda...