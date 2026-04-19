Oggi si discute di come cambiano le scelte riproduttive, con un focus sulla riduzione delle nascite e sulle tecniche di preservazione della fertilità come l’egg freezing. La conversazione tocca anche il ruolo della bioetica in relazione al pagamento di queste procedure e alle questioni etiche che ne derivano. Un approfondimento che cerca di chiarire aspetti tecnici e morali legati alla decisione di congelare le ovociti.

In questa puntata speciale di Generazione registrata a Voices abbiamo parlato con Tullia Penna, ricercatrice di bioetica all’università di Torino ed esperta di inizio e fine vita. La bioetica è la disciplina che studia le questioni etiche e morali attorno allo sviluppo scientifico: con Penna abbiamo parlato di fecondazione assistita, del perché facciamo sempre meno figli e del senso che oggi attribuiamo al generare altri esseri umani, del congelamento degli ovuli, di una delle questioni più spinose attorno alla fecondazione assistita – è giusto pagare una donna per una gravidanza? – e anche di come parlare di questi temi ai figli e alle figlie, per chi li ha.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Oggi i figli non si fanno per caso, con Tullia Penna

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