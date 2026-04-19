Nürburgring 24h | Krognes vola con la Aston Martin sul tracciato asciugando

Durante le qualifiche per le 24 ore del Nürburgring, Christian Krognes ha ottenuto il miglior tempo sulla pista tedesca. La sessione si è svolta su un asfalto in fase di asciugatura, e l’automobilista ha percorso il tracciato più velocemente degli altri partecipanti. La sua prestazione si è distinta tra le varie vetture presenti, permettendogli di ottenere un ottimo risultato nelle qualifiche.

Christian Krognes ha dominato la seconda sessione di qualifiche per le 24 ore del Nürburgring questo fine settimana, segnando il miglior tempo sul tracciato tedesco in una sessione caratterizzata da un asfalto in fase di asciugatura. Il pilota norvegese, al volante della Aston Martin numero 34 gestita dal team Walkenhorst, ha registrato un cronometro di 8:18.515 minuti, superando la concorrenza dopo una mattinata segnata da piogge intense che hanno costretto a un ritardo di 15 minuti sulla tabella di marcia ufficiale. Dinamiche tecniche e gestione delle gomme sulla Nordschleife. Le condizioni meteorologiche odierne hanno imposto una strategia complessa ai team impegnati nella sfida tedesca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nürburgring 24h: Krognes vola con la Aston Martin sul tracciato asciugando Notizie correlate Il motorsport su Sky Sport nel 2026: al lavoro per la 24h di Le Mans, la 24h del Nurburgring e l’IMSAQuesta pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per... F1, Max Verstappen correrà la 24h del Nurburgring con una Mercedes. La conferma ufficialeLa notizia era nell’aria da mesi come vi abbiamo più volte spiegato, ma finalmente è arrivata la conferma ufficiale: Max Verstappen correrà...