Nuovo macchinario tappabuche ma costa 6mila euro al giorno

A Pesaro, è stato presentato un nuovo macchinario per tappare buche che può essere affittato a 6.000 euro al giorno. Il costo elevato solleva domande sui benefici pratici dell’investimento. Il dispositivo è stato mostrato pubblicamente, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue funzioni o sui risultati che può garantire. La cifra richiesta rappresenta una spesa significativa per chi intende utilizzarlo.

Pesaro, 19 aprile 2026 – Affittarlo costa seimila euro al giorno. Visto il prezzo, naturalmente l’aggeggio promette miracoli. Parliamo di un macchinario ‘innovativo’ gestito da operai di un’azienda umbra che da venerdì chiude buche anche lungo la Nazionale e in via Gradara. Perché innovativo? In sintesi dovrebbe servire a sistemare buche e cedimenti stradali, evitando all’amministrazione comunale di impiantare, sul momento, un cantiere. Inoltre mette una “pezza“ migliore della discussa “badilata di catrame“, che scontenta tutti e serve a poco. “Sperimentiamo un sistema usato in diverse città dell’Umbria – osserva l’assessore Mila Della Dora –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo macchinario tappabuche, ma costa 6mila euro al giorno Notizie correlate Risonanza magnetica, Di Marco (M5s): “Liste d’attesa infinite, ma al Sacco un nuovo macchinario è fermo da 5 mesi”Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia) denuncia il fatto che all'ospedale Sacco di Milano un nuovo macchinario per la risonanza magnetica,... Leggi anche: Tassa sui rifiuti: a Trieste costa un euro al giorno, ecco la classifica regionale