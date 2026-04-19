Nuove minacce di morte via email a Simonetta Matone | Muori subito

Nelle ultime ore sono state inviate nuove email contenenti minacce di morte a Simonetta Matone, ex magistrato e deputata della Lega. Tra i messaggi, uno recitava: “Muori subito”. La questione è stata segnalata alle forze dell'ordine, che stanno verificando la provenienza e le modalità di ricezione di queste comunicazioni. La deputata ha già preso le precauzioni necessarie in seguito alle minacce ricevute.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio e la destinataria delle minacce. Nuove minacce di morte sono state recapitate via email alla deputata della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone, secondo quanto si apprende nelle ultime ore. Il messaggio contiene espressioni gravemente offensive e intimidatorie, tra cui la frase “Muori subito”. L’episodio sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, 18 aprile, in concomitanza con la manifestazione del Carroccio a Milano dedicata ai temi della pace e della sicurezza. Un caso che si ripete. Si tratta della seconda volta in poco più di un mese che la parlamentare viene fatta oggetto di minacce simili, un elemento che aumenta la preoccupazione attorno alla vicenda.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nuove minacce di morte via email a Simonetta Matone: “Muori subito” Notizie correlate Lega, nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone: “Muori subito”(Adnkronos) –?A quanto si apprende, nuove minacce di morte sono arrivate via email alla deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone, ieri... Minacce di morte alla deputata leghista Simonetta Matone: intimidazioni via mailLa notizia delle minacce di morte indirizzate alla deputata della Lega Simonetta Matone rappresenta un segnale inquietante del clima di tensione che... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Iran-Usa, alta tensione tra Hormuz e uranio: Senza una svolta, guerra può riprendere. Lega, nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone: Muori subito(Adnkronos) – ?A quanto si apprende, nuove minacce di morte sono arrivate via email alla deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone, ieri nella giornata della manifestazione del Carroccio a M ... pianetagenoa1893.net Simonetta Matone nel mirino: nuove minacce di morte e insulti alla famigliaNuove minacce di morte sono arrivate via email alla deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone, ieri nella giornata della manifestazione del ... iltempo.it