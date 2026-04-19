Un esponente di un partito di maggioranza al Senato ha presentato una proposta che mira a cambiare l’approccio del conservatorismo italiano, spostando l’attenzione dai tradizionali indicatori economici come il PIL verso valori e identità delle nuove generazioni. La proposta suggerisce di abbandonare il paternalismo e di dare maggiore autonomia e responsabilità ai giovani, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e di ruolo nella società.

Il vicecapogruppo di FdI al Senato, Speranzon, ha delineato una nuova rotta per il conservatorismo italiano, proponendo un modello che rifiuti il paternalismo per offrire invece identità e potere alle nuove generazioni. La proposta nasce dalla necessità di colmare un vuoto esistenziale e comunicativo che ha portato, nelle elezioni politiche del 2022, l’astensione tra i giovanissimi a toccare quota 60%, segnando un distacco profondo tra le istituzioni e chi deve ereditare il futuro del Paese. Oltre la logica del PIL: la ricerca di senso contro il nichilismo. La visione politica espressa da Speranzon mette in discussione l’approccio contemporaneo che tende a considerare l’individuo come un semplice ingranaggio della macchina economica, focalizzato solo sul consumo di beni e sull’esercizio dei diritti individuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova sfida per i giovani: oltre il PIL verso valori e identità

C2 Français : Analyse historique et lexique de la puissance (La Guerre Froide)

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