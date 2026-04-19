Nozze d' oro per Patrizia e Ferruccio

Patrizia e Ferruccio hanno celebrato le loro nozze d’oro, raggiungendo i cinquant’anni di matrimonio. La famiglia ha inviato un messaggio di auguri, scrivendo: “Auguri per altri 50 anni insieme dai figli Gessica e Cristian, il genero Giovanni e il nipote Martino”. La coppia ha condiviso questa occasione speciale con i parenti, sottolineando il lungo percorso condiviso nel tempo.

Questo il messaggio della famiglia: “Auguri per altri 50 anni insieme dai figli Gessica e Cristian, il genero Giovanni e il nipote Martino”. .🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Firenze, Funaro: “Fiorino d’oro di Firenze a Ferruccio Ferragamo per la presidenza del Polimoda”FIRENZE – La città di Firenze conferirà il Fiorino d’oro, massima onorificenza, a Ferruccio Ferragamo. Royal wedding 2026: l’anno d’oro delle nozze aristocraticheIl 2026 si preannuncia come un anno straordinario per le nozze aristocratiche e reali, con una nuova generazione di eredi e discendenti di grandi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Nozze d'oro per Patrizia e Ferruccio :: Segnalazione a Forlì; Al party di solidarietà il ballo dà spettacolo; L'Enzo Pietropaoli Yatra quartet fa volare il jazz... Italo Leali: Non la darò vinta a questa malattia bastarda; Viterbo e lo Stefano Di Battista Quartet abbracciano Italo Leali. Il set, le nozze lampo, la figlia, le foto osè: la storia d’amore tra Bianca Balti e Christian Lucidi facebook Aggredito da uno squalo durante il viaggio di nozze alle Maldive: i medici gli amputano la gamba x.com