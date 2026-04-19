Non basta insegnare informatica | perché solo pochi Paesi stanno introducendo davvero l’intelligenza artificiale a scuola
In molti paesi si discute di innovazione tecnologica e di come preparare i giovani al futuro, ma poche nazioni stanno effettivamente inserendo l’insegnamento dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Mentre i governi promuovono spesso annunci e dichiarazioni sulla tecnologia, sono pochi quelli che hanno avviato programmi concreti per far conoscere ai studenti il funzionamento dei nuovi algoritmi. La maggior parte delle iniziative si limita a insegnare informatica senza approfondire l’intelligenza artificiale.
Quasi tutti i governi del mondo parlano di innovazione tecnologica per preparare i giovani al futuro, eppure pochissimi stanno realmente insegnando come funzionano i nuovi algoritmi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Educazione digitale a scuola: le 4 linee guida gratuite dell’Europa per gestire l’intelligenza artificiale, contrastare la disinformazione, insegnare informatica e scegliere i migliori contenuti didatticiLa Commissione Europea pubblica quattro linee guida sull'educazione digitale per le scuole.
Intelligenza artificiale a scuola, i docenti inglesi: “Studenti stanno perdendo pensiero critico e competenze di base”L’uso crescente dell’intelligenza artificiale tra gli studenti sta incidendo sulle capacità di apprendimento di base.