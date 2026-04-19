Non basta insegnare informatica | perché solo pochi Paesi stanno introducendo davvero l’intelligenza artificiale a scuola

In molti paesi si discute di innovazione tecnologica e di come preparare i giovani al futuro, ma poche nazioni stanno effettivamente inserendo l’insegnamento dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Mentre i governi promuovono spesso annunci e dichiarazioni sulla tecnologia, sono pochi quelli che hanno avviato programmi concreti per far conoscere ai studenti il funzionamento dei nuovi algoritmi. La maggior parte delle iniziative si limita a insegnare informatica senza approfondire l’intelligenza artificiale.