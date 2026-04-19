Durante la partita tra Cremonese e Torino, la squadra di casa ha visto annullare un gol di Baschirotto dopo una revisione al VAR. La rete è stata cancellata per una posizione di fuorigioco, impedendo ai padroni di casa di ottenere il vantaggio. La partita si è conclusa senza ulteriori reti, con la Cremonese che ha cercato di segnare senza successo contro la difesa avversaria.

Annullata ai grigiorossi una rete di Baschirotto dopo una revisione Var CREMONA - La Cremonese fa di tutto, ma non riesce a sfondare il muro eretto del Torino. I ragazzi di Marco Giampaolo, infatti, non vanno oltre un pareggio per 0-0 contro i granata nel match casalingo dello Zini, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 20252026. Dopo 4' Floriani Mussolini anticipa Vlasic e prende iniziativa andando al cross per Bonazzoli, ma l'intervento di Coco vanifica una potenziale occasione. La partita stenta a decollare e i ritmi di gioco risultano molto bassi, poiché da una parte i grigiorossi non possono commettere errori e dall'altra i piemontesi non sembrano avere grandi motivazioni.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Niente reti tra Cremonese e Torino

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