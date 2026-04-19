Il pilota italiano ha annunciato di aver valutato diverse opzioni per la partecipazione al campionato MotoGP del 2027, fornendo dettagli più precisi sul suo percorso futuro. Ha condiviso che sta lavorando con il team per definire un piano più chiaro e strutturato, senza entrare in specifiche contrattuali o nomi di squadre. La sua intenzione è di consolidare le possibilità di partecipazione a partire dalla prossima stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nicolo Bulega, il protagonista del World Superbike con Ducati, ha chiaramente espresso la sua determinazione a fare il salto nel MotoGP. Il giovane pilota italiano ha rivelato di avere diverse opzioni per il campionato del 2027, mostrando una netta ambizione e voglia di emergere nel panorama motociclistico mondiale. La carriera di Bulega ha preso una svolta interessante quando ha sostituito Marc Marquez, infortunatosi, durante le ultime due gare della stagione 2025. Questo passaggio ha accentuato il suo desiderio di passare dalla squadra WSBK di Ducati alle competizioni di MotoGP.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Niccolò Bulega svela nuove opzioni MotoGP 2027 e un piano più chiaro.

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