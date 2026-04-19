Napoli-Lazio Conte fischiato dalla stessa piazza che festeggiava lo Scudetto | la storia si ripete

Durante la partita tra Napoli e Lazio, l’allenatore dei padroni di casa è stato accolto con fischi dalla stessa tifoseria che pochi mesi fa aveva celebrato lo scudetto. La squadra napoletana ha subito una sconfitta per 0-2 in casa, interrompendo un record di imbattibilità casalinga che durava 496 giorni. La situazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i supporter presenti all’impianto sportivo.

? In Sintesi Il Napoli crolla al Maradona perdendo 0-2 contro la Lazio e interrompendo un’imbattibilità casalinga che durava da 496 giorni. La prestazione della squadra di Antonio Conte rientra nella categoria “horror”: gli azzurri hanno incassato il gol di Cancellieri al 6? minuto e hanno chiuso la partita con zero tiri in porta verso lo specchio difeso dal giovane Motta. Il tecnico ha bocciato l’esperimento dei “Fab Four”, sostituendo Kevin De Bruyne e Frank Anguissa già all’intervallo per inserire Alisson Santos ed Elmas. Nonostante il quarto rigore stagionale parato da Vanja Milinkovic-Savic, la squadra è apparsa mentalmente in vacanza. Questo tracollo ha scatenato un feroce processo mediatico contro Conte.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Lazio, Conte fischiato dalla stessa piazza che festeggiava lo Scudetto: la storia si ripete Notizie correlate Lazio travolge il Napoli: Conte crolla e lo scudetto è un miraggioIl Napoli di Antonio Conte subisce un colpo durissimo al Maradona, soccombendo per 2-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri nel turno di sabato della... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Napoli di Conte crolla tra i fischi contro la Lazio: l'Inter può già vincere lo scudetto il prossimo weekend; Il Napoli crolla con la Lazio: l'Inter ride e vede lo Scudetto; Napoli-Lazio, Conte fischiato dalla stessa piazza che festeggiava lo Scudetto: la storia si ripete; Il Napoli cade con la Lazio (0-2): Inter resta a +12, scudetto vicino. Conte: legnata sui denti. Napoli sconfitto dalla Lazio: Conte risponde a De Laurentiis sull’addioLa Lazio batte il Napoli 2-0. Errori e fragilità partenopee, riflessioni necessarie. Conte parla del suo futuro nel club. newsmondo.it Napoli – Lazio 0-2 Il sogno scudetto si spegne contro SarriÈ stata una lezione severa quella di Sarri, al Napoli di Conte, che nemmeno dopo il rigore parato da Milinkovic Savic a Zaccagni nel primo tempo è riuscito a reagire, perdendo nettamente e per la ... magazinepragma.com Scommettiamo che la Lazio vince al Maradona Nella partita Napoli-Lazio, vinta 2-0 dalla squadra biancoceleste, sulle maglie dei giocatori è comparso un nuovo main sponsor: Polymarket. Gli appassionati di calcio, ma anche quelli di internet, che si erano p - facebook.com facebook Le pagelle di Napoli-Lazio: Buongiorno inadeguato, Basic inesauribile x.com