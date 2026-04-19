Napoli-Lazio 0-2 | gol e highlights

Nella partita tra Napoli e Lazio, la squadra ospite ha vinto con un risultato di 2-0. Sono stati segnati due gol durante l’incontro, in una serata che ha visto i padroni di casa perdere nettamente. La partita si è conclusa con un risultato che lascia molte questioni aperte sulla prestazione dei locali. Sono inoltre disponibili i momenti salienti e i gol segnati durante l’incontro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una notte da dimenticare, una prestazione che lascia più domande che risposte. Il Napoli cade al Maradona contro una Lazio cinica e organizzata, interrompendo una lunga imbattibilità casalinga. Gli azzurri non trovano mai la porta, soffrono le ripartenze e cedono sotto i colpi biancocelesti. Riviviamo insieme gli highlights di una sfida che segna uno snodo importante della stagione. Rapina a Napoli: ostaggi descrivono i rapinatori come gentili ma inquietanti e affannati. Rapina al Vomero: Manfredi elogia i ladri come “grandi professionisti”.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli-Lazio 0-2: gol e highlights Napoli-Lazio 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Serie A, Juventus Lazio 2-2. Rimonta incredibile e pari in extremis: gol e highlightsUna Juventus mai doma strappa un pareggio prezioso e carico di significato contro la Lazio, al termine di una partita dalle mille emozioni. Leggi anche: Juventus-Napoli 3-0: gol e highlights Altri aggiornamenti Temi più discussi: VIDEO. Napoli Lazio 0-2: gol e highlights Serie A; Serie A, Napoli-Lazio 0-2: gli azzurri crollano al Maradona e sprofondano a -12 dall’Inter; Serie A: Napoli-Lazio 0-2, Inter a +12 sugli azzurri; Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Gila monumentale, Buongiorno da horror. Napoli-Lazio 0-2 pagelle: Sarri dà scacco matto a Conte, decidono Cancellieri e Basic, disastro BuongiornoSerie A 2025-26, 33a giornata, Napoli-Lazio, 0-2, i top e flop: brillano Cancellieri e Basic, autori dei gol biancocelesti. Taylor assist, Noslin funambolico. Disastro Buongiorno, Olivera e Spinazzola ... sport.virgilio.it Anticipo Serie A, Napoli-Lazio 0-2Colpo della Lazio che passa 2-0 al 'Maradona' col Napoli. Un ko che avvicina sempre di più lo scudetto all'Inter ... rainews.it Le pagelle di Napoli-Lazio: Buongiorno inadeguato, Basic inesauribile x.com Il tecnico ha parlato prima di Napoli-Lazio mdst.it/4sJViH7 #SportMediaset facebook