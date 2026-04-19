Napoli la prova disarmante dei campioni uscenti | tattica tecnica e agonismo tutto a zero

Il Napoli ha subito una sconfitta in casa dopo più di sedici mesi, in una partita in cui ha mostrato notevoli incertezze dal punto di vista tattico, tecnico e fisico. La squadra avversaria ha approfittato delle difficoltà dei padroni di casa, che hanno faticato a trovare il ritmo e a contrastare efficacemente l’attacco avversario. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti tifosi e osservatori.

Il Napoli ha perso in casa dopo sedici mesi e mezzo, e l’ha fatto nel modo peggiore. Repubblica non ci gira intorno: “I campioni uscenti si sono fatti da parte con una prova disarmante sotto tutti i punti di vista: tattico, tecnico e soprattutto agonistico.” Tre aggettivi in fila che non lasciano alibi a nessuno — né ai giocatori, né all’allenatore. Il quadro che il quotidiano dipinge è quello di una squadra che ha smesso di lottare nel momento in cui lo scudetto è diventato un miraggio. “Se n’è andato il sogno dello scudetto e il contraccolpo ha messo ko anche il Napoli: demotivato, privo di energie e sconfitto in scioltezza dalla Lazio al Maradona.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, la prova disarmante dei campioni uscenti: tattica, tecnica e agonismo, tutto a zero Notizie correlate Napoli, adesso cambia tutto: svolta tattica per il finale di stagioneIl Napoli si prepara al forcing finale per porre fine ad una stagione faticosa ed impegnativa. Leggi anche: Il Mattino – Conte cambia tutto: Napoli tra sogno scudetto e rivoluzione tattica Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Gara vergognosa, figuraccia inaccettabile: dovrebbero chiedere scusa. I quotidiani distruggono Conte e squadra dopo la batosta Lazio; REPUBBLICA - Napoli sconfitto in scioltezza dalla Lazio, game over, lo Scudetto va a Milano. Napoli, la prova disarmante dei campioni uscenti: tattica, tecnica e agonismo, tutto a zeroIl Napoli ha perso in casa dopo sedici mesi e mezzo, e l'ha fatto nel modo peggiore. Repubblica non ci gira intorno ... ilnapolista.it Repubblica - Napoli, prova disarmante con la Lazio: crollo totale, lo scudetto va a MilanoAnche sull'edizione de La Repubblica di oggi, domenica 19 aprile, si parla della resa scudetto del Napoli, che ha ceduto di schianto perdendo contro la Lazio, al 'Maradona', come non gli accadeva dall ... msn.com Diego Maradona of Napoli x.com #NapoliLazio Gli HL https://www.sslazio.it/it/video/highlights/highlights-serie-a-enilive-or-napoli-lazio Le parole post https://www.sslazio.it/it/video/post-partita/serie-a-enilive-or-napoli-lazio-le-dichiarazioni-post-partita-2b La gara integrale - facebook.com facebook