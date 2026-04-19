Myanmar corridoio strategico e guerra infinita | la Cina costruisce influenza tra caos risorse e rotte energetiche

Nel contesto della guerra civile in Myanmar, la Cina sta rafforzando la propria presenza attraverso investimenti e costruzioni di infrastrutture lungo il corridoio strategico. Il paese asiatico vede nel Myanmar un elemento chiave per le rotte energetiche e le risorse naturali, sfruttando il caos locale per espandere la propria influenza. La complessità del conflitto si intreccia con le mosse di Pechino, che mira a consolidare la propria posizione nella regione.

Nel cuore della guerra civile del Myanmar si gioca una partita che va ben oltre i confini nazionali. Per la Cina, questo Paese non è solo un vicino instabile, ma un tassello fondamentale nella propria strategia globale. La sua posizione geografica, incastonata tra India, Cina e Sud-Est asiatico, lo rende un corridoio naturale verso l’Oceano Indiano, alternativa terrestre e marittima al vulnerabile Stretto di Malacca. Il cosiddetto “dilemma di Malacca”, già evocato da Hu Jintao, resta il principale incubo strategico di Pechino: gran parte delle importazioni energetiche e delle esportazioni commerciali cinesi transita da uno stretto potenzialmente controllabile da potenze rivali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Myanmar, corridoio strategico e guerra infinita: la Cina costruisce influenza tra caos, risorse e rotte energetiche Notizie correlate Guerra del Golfo – guerra ucraina: attacchi paralleli alle risorse energeticheIsraele ha iniziato la guerra alla produzione energetica globale attaccando l’impianto di produzione di gas più importante del mondo, il South Pars,... Trump, Iran e petrolio: tra negoziati e nuove rotte energetiche globaliDalle tensioni con il Medio Oriente alle petroliere dirette negli Stati Uniti, il presidente statunitense rilancia il ruolo strategico dell'energia...