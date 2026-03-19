Guerra del Golfo – guerra ucraina | attacchi paralleli alle risorse energetiche

Israele ha lanciato attacchi contro un impianto di produzione energetica, segnando un’intensificazione delle operazioni militari nella regione. Nel frattempo, si registrano attacchi paralleli alle risorse energetiche in altri paesi coinvolti nel conflitto ucraino, con obiettivi strategici e infrastrutture critiche colpite in diverse zone. Le operazioni sono state confermate da fonti ufficiali e riguardano infrastrutture chiave nel settore energetico.

Israele ha iniziato la guerra alla produzione energetica globale attaccando l’impianto di produzione di gas più importante del mondo, il South Pars, raid al quale ha fatto seguito la reazione iraniana che, come aveva preannunciato quando tale operazione era stata minacciata, ha colpito gli impianti petroliferi dei Paesi del Golfo collegati alle Compagnie petrolifere Usa. In evidente combinato disposto, Kiev oggi ha attaccato le stazioni di compressione di gas di Gazprom che servono due importanti gasdotti tra Russia e Turchia, il TurkStream e il Blue Stream. Gli attacchi alle risorse petrolifere hanno diversi obiettivi. Obiettivi ovvi dell’attacco israeliano, oltre a quello di creare criticità a Teheran, è quello di esercitare pressioni perché riaprano Hormuz se non vogliono vedere i propri impianti energetici andare a fuoco. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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