Mps a Palermo il voto dei fondi

A Palermo si sono svolte le operazioni di voto per il rinnovo dei vertici di un'importante banca. La riunione ha riguardato i fondi di investimento, che hanno espresso il loro sostegno. Nonostante alcune tensioni, il risultato non cambierà la posizione dell’attuale amministratore delegato, che rimarrà in carica. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di scelte strategiche e amministrative.

L'assemblea per rinnovare i vertici di Montepaschi non avrà conseguenze sul futuro di Fabrizio Palermo, capofila della lista del cda sconfitta nell'assise dello scorso 15 aprile. Il top manager, semmai, avrà ancora più impegni istituzionali essendo stato eletto come consigliere d'amministrazione. Inoltre, la candidatura come ceo di Mps non ha portato ripercussioni sulla sua posizione di numero uno di Acea, la multiutility dove Palermo continuerà a esercitare il suo ruolo anche per il prossimo triennio. Il suo nome, tra i più quotati anche per i suoi trascorsi ai vertici della Cassa depositi e prestiti, ha riscosso un robusto...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mps, a Palermo il voto dei fondi Notizie correlate Il cda di Mps contesta i consulenti dei fondi per la bocciatura dei suoi candidati per il nuovo boardAncora un giro di giostra al Palio pre assembleare per il controllo del Montepaschi di Siena. Leggi anche: Caltagirone sale ancora in Mps. Mediolanum sta con la lista dei fondi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monte dei Paschi, Palermo o Lovaglio? Mercoledì a Siena l'assemblea che deciderà il nuovo board; Mps, la lista del cda punta al 30%. Resta l’incognita di Delfin; Nomine, niente da fare per Palermo (Acea) in Mps; Mps, a Palermo il voto dei fondi. Mps, cosa è successo in assemblea. Il racconto minuto per minuto fino alla vittoria di LovaglioGli azionisti a Siena votano il primo board dopo la privatizzazione e l’opas su Mediobanca. Presente il 64,11% del capitale. Tra i due sfidanti un gap di almeno il 10%. L’incognita Delfin ... milanofinanza.it Mps, il nuovo cda appeso a Delfin e Banco Bpm. I due grandi soci decideranno in assembleaMercoledì 15 l’assise a Siena per il rinnovo del board. Attesa un’affluenza attorno al 70%. La lista di Palermo in vantaggio su quella di Lovaglio. La Fondazione contro il cambio al vertice ... milanofinanza.it Con la conferma in Mps della leadership di Lovaglio prevalgono regole, trasparenza e professionalità contro logiche di controllo politico e concentrazione del potere - facebook.com facebook Mps, colpo di scena del mercato. La vittoria a sorpresa di Lovaglio è il simbolo dell’uscita dello stato dal Monte x.com