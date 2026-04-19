Moviola Juve Bologna LIVE | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Juventus e Bologna, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 202526, sono stati discussi diversi episodi riguardanti decisioni arbitrali. La moviola ha analizzato alcuni momenti controversi, evidenziando situazioni che hanno suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La gara si è svolta regolarmente, ma alcuni interventi dell’arbitro sono rimasti al centro delle analisi.

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