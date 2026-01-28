Moviola Monaco Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

La partita di ieri tra Monaco e Juventus è finita con molti dubbi e polemiche sugli episodi chiave. Durante il match, i tifosi e gli esperti hanno messo sotto la lente alcune decisioni arbitrali che hanno acceso discussioni su diversi interventi e falli. La moviola ha mostrato come alcune azioni discutibili abbiano potuto influenzare l’andamento della partita, lasciando aperti i dubbi sulle valutazioni ufficiali.

Moviola Monaco Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per l'ottava giornata di Champions League. La Juve affronta il Monaco per l'ottava giornata di Champions League 202526. Arbitra l'incontro José Maria Sanchez Martinez. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, mentre il quarto ufficiale sarà Mateo Busquets Ferrer. La direzione del VAR vedrà all'opera l'arbitro Cesar Soto Grado con il supporto dell'arbitro André Narciso. L'analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. MONACO JUVE LIVE 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Monaco Juve.

