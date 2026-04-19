L'allenatore ha dichiarato di non poter garantire la permanenza in panchina al Benfica, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno al Real Madrid. Le sue parole hanno riacceso le speculazioni sulla possibilità di un suo ritorno in Spagna, dove ha già allenato in passato. La situazione contrattuale e le dichiarazioni dell’allenatore sono state al centro di discussioni tra tifosi e analisti sportivi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jose Mourinho, il noto allenatore portoghese e attuale tecnico del Roma, si trova al centro di speculazioni riguardanti un clamoroso ritorno sulla panchina del Real Madrid. Parlando a pochi giorni dall’attesissimo derby di Lisbona contro lo Sporting CP, Mourinho ha rilasciato dichiarazioni che hanno alimentato le voci su un suo possibile trasferimento. La sua carriera ha sempre attraversato alti e bassi, rendendo la sua figura una delle più affascinanti nel panorama calcistico. Il tecnico setubale ha confessato che non può garantire la sua permanenza alla Roma per la prossima stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mourinho alimenta voci sul ritorno al Bernabeu: “Non posso garantire la permanenza al Benfica”

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