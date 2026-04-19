Nuovi dettagli emergono nel caso della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, con la diffusione di un audio registrato all’interno dell’abitazione. L’audio rivela valori clinici sospetti riferiti a Gianni Di Vita, aggiungendo elementi inediti alla vicenda. La registrazione fornisce informazioni sui parametri sanitari e sulle condizioni di salute di Di Vita, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze della tragica morte.

Emergono nuovi elementi sul caso della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara. Un audio registrato in casa rivela valori clinici sospetti anche per Gianni Di Vita. Un dettaglio che potrebbe cambiare completamente la lettura della vicenda e aprire nuovi scenari investigativi ancora tutti da chiarire. La morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita continua a sollevare interrogativi profondi. Le due donne sono decedute a distanza di poche ore, tra il 27 e il 28 dicembre 2025, in circostanze che fin da subito hanno fatto pensare a un possibile avvelenamento. Al centro della vicenda c’è una sostanza altamente tossica: la ricina.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Morte per Ricina: l’audio choc svela nuovi dettagli su Gianni Di Vita!

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