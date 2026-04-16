Madre e figlia morte a Campobasso l'avvocato dei medici indagati | Ricina? Non si poteva individuare

Una donna e sua figlia sono decedute a Campobasso, portando all'apertura di un'inchiesta giudiziaria. I medici coinvolti sono indagati per omicidio colposo e sono sotto accusa per una presunta responsabilità nell'esito fatale. L’avvocato dei sanitari ha dichiarato che la ricina, la sostanza sospettata, non poteva essere identificata con i mezzi disponibili. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta svolgendo un’indagine approfondita sulla vicenda.

A Fanpage.it parla uno degli avvocati che difende i medici accusati di omicidio colposo per madre e figlia morte a Campobasso: "Una volta depositata la perizia verrà ufficialmente la presenza della ricina nei corpi delle vittime, solo dopo si potrà accertare che non ci poteva essere responsabilità medica".🔗 Leggi su Fanpage.it

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A onor del vero, è quello che mia madre diceva di me. x.com