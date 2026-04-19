Durante i Campionati Mondiali SAR in Slovenia, il binomio formato da Elena Meda e dal Border Collie Gangster si è distinto come l’unica rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, raggiungendo la sesta posizione nella competizione. La squadra ha competuto nella disciplina di ricerca e salvataggio, ottenendo un risultato di rilievo a livello internazionale. La partecipazione ha visto coinvolta una coppia di provenienza regionale, con un risultato che si colloca tra i migliori a livello mondiale.

Il binomio composto da Elena Meda e dal Border Collie di nome Gangster ha rappresentato l’unica realtà del Friuli Venezia Giulia ai Campionati Mondiali SAR in Slovenia, ottenendo un prestigioso sesto posto nella propria disciplina. Il cane di 7 anni, specializzato nel soccorso di esseri umani, ha gareggiato insieme alla conduttrice di Lignano Sabbiadoro in una competizione che ha la partecipazione di 43 unità cinofile provenienti da tutto il pianeta. L’eccellenza tecnica tra ricerca e obbedienza nei boschi sloveni. Le prove disputate sul suolo sloveno hanno messo duramente alla prova le capacità di ricerca in contesti naturali complessi, come zone impervie o aree boschive, simulando scenari di smarrimento di persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali SAR: il binomio friulano sesta posizione tra i migliori al mondo

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