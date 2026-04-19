A Catanzaro si discute di mobilità e progetti per la metropolitana, coinvolgendo persone con esperienza diretta nelle grandi reti di trasporto. La discussione si svolge nel programma “Monitor”, dove vengono presentate le prospettive di chi conosce da vicino le dinamiche delle infrastrutture di trasporto. Il dibattito pubblico si amplia con contributi di esperti e tecnici che approfondiscono le questioni legate al futuro della mobilità urbana.

Catanzaro guarda alla metropolitana. E il dibattito pubblico si arricchisce di voci con esperienza diretta sul campo. Martedì 21 aprile, la trasmissione “Monitor – dentro i fatti della città”, ideata e condotta da Davide Lamanna su Catanzaroinforma, dedica una puntata al futuro della mobilità urbana catanzarese. Tra gli ospiti in studio, l’ing. Luca Brancaccio, Direttore Generale di AMC — l’azienda di trasporto pubblico in-house del Comune di Catanzaro — con alle spalle un percorso professionale che include la gestione delle infrastrutture metropolitane dell’Ente Autonomo Volturno in Campania e, attualmente, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di ANM, l’Azienda Napoletana Mobilità del Comune di Napoli che gestisce la metro 1 e la nuova metro 6.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Mobilità, metropolitana e futuro: Brancaccio a “Monitor” con la visione di chi conosce le grandi reti

Notizie correlate

Manuel Agnelli striglia la sinistra: “Chi se ne frega delle primarie. Ai ragazzi servono una visione e un futuro, non le elezioni domani”. Su La7“L’unico modo di fare veramente pressione è di essere fisicamente in piazza, come è successo con le ultime manifestazioni, che infatti, guarda caso,...

“Fontana? E chi la conosce, con lei non siamo squadra”: l’attacco choc di Sighel dopo l’oro olimpicoQualche abbraccio, l’emozione sul podio, la festa a Casa Italia nelle ore successive: l’Italia d’oro nella staffetta mista di short track sembrava un...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Al via il Progetto Embracer, un nuovo modello di mobilità per le zone periferiche costiere di Quartu Sant'Elena; Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; Donati: La mia idea di mobilità per Arezzo; Assessore Patanè: La ferrovia Termini-Centocelle non rientrerà in servizio.

«Arezzo e una mobilità più efficace: la rivoluzione possibile tra opere sostenibili e valorizzazione dell'esistente»Donati: Stop ai cantieri faraonici: interventi mirati e nuove tecnologie ferroviarie possono migliorare concretamente la mobilità urbana ... lanazione.it

La mobilità sostenibile. Ecco le idee per il futuroUn centro più vivibile con la creazione di Ztl e parcheggi scambiatori. Previsti bus navetta elettrici per consentire collegamenti rapidi con le periferie. lanazione.it

19/4/26.L'ass.alla mobilità di Chioggia Cristina Boscolo Zemelo in merito all’episodio avvenuto su una corriera extraurbana di Arriva Veneto assicura la continua vigilanza sulla situazione ed esprime vicinanza alle ragazze per il tipo di lesioni subite in seguito x.com

FITTA DENTRO L’ANCA IN ACCOSCIATA NON È SOLO MOBILITÀ Se ogni volta che scendi in accosciata senti una fitta interna all’anca, il problema non è solo “essere rigido”. Molto spesso è il corpo che sta proteggendo un movimento che non control facebook