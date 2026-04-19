Dopo la vittoria, l’allenatore ha commentato come un risultato positivo possa influenzare il lavoro della squadra, definendolo “la medicina migliore” per il gruppo. Ha espresso fiducia nelle capacità della squadra di affrontare le prossime sfide e ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La squadra si prepara ora alla prossima partita, sperando di consolidare il momento positivo.

Mister Bisoli, quanto cambia lavorare dopo una vittoria? "La medicina migliore che un allenatore può dare alla squadra. Ho visto occhi diversi, entusiasmo diverso nei ragazzi. Ma è normale che sia così, siamo passati dall’essere morti, spacciati, ad avere una buona speranza di andare ai playout". Che tipo di avversario è il Padova? "Una buona squadra, viene da una vittoria importante e ha ritrovato la Curva, una tifoseria passionale che conosco molto bene perché ho allenato lì. Noi comunque porteremo mille reggiani ed è una cosa stupenda e li ringrazio perché sono stati comprensivi e ci hanno aiutato a con la Carrarese. È un’impresa da fare tutti assieme".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mister Bisoli: "Credo in questo gruppo, possiamo salvarci"

Notizie correlate

Manfredonia, Babaj a Corner: “Possiamo salvarci tranquillamente”Perché dopo l’esperienza di due anni fa ha deciso di riprendere il cammino con il Manfredonia? Tutto è partito grazie ai miei due compagni di squadra...

Leggi anche: Civitanovese, Silva ci crede: "Possiamo ancora salvarci"

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Mister Bisoli: Credo in questo gruppo, possiamo salvarci; Bisoli: Questa Reggiana ha valori immensi. Andiamo a Padova per tenere viva la speranza; Reggiana, Bisoli: A Padova per rendere orgogliosa la nostra gente; Serie B. La Carrarese va ko al Città del Tricolore.

Mister Bisoli: Credo in questo gruppo, possiamo salvarciMister Bisoli, quanto cambia lavorare dopo una vittoria? La medicina migliore che un allenatore può dare alla squadra. Ho ... ilrestodelcarlino.it

To B Reggiana: la prima settimana di mister Bisoli in granataREGGIO EMILIA – Il campionato di Serie B è fermo per la sosta nazionali, ma torna comunque alle 21 su Telereggio (e in streaming su Reggionline) l’appuntamento con To B Reggiana. Il fulcro della punta ... reggionline.com

«È un piccolo primo passo a cui cercheremo di dare continuità a Padova». Così il mister Pierpaolo Bisoli a fine partita commenta una vittoria che riaccende le speranze di una seconda clamorosa salvezza consecutiva quella di ieri contro la Carrarese. facebook