A Manfredonia, Babaj ha dichiarato di essere fiducioso sulla possibilità di salvarsi, affermando che la squadra può farcela senza problemi. In un’intervista, ha spiegato che dopo due anni ha deciso di riprendere a giocare con il Manfredonia, motivato dal desiderio di contribuire nuovamente al club. La decisione è stata presa anche grazie al supporto dei suoi compagni di squadra, tra cui il capitano.

Perché dopo l’esperienza di due anni fa ha deciso di riprendere il cammino con il Manfredonia? Tutto è partito grazie ai miei due compagni di squadra più rappresentativi tra cui il capitano. Mi hanno chiamato in estate per sondare una mia disponibilità a tornare al Manfredonia. Considerato che sono stato davvero bene in questa piazza non ho esitato ad accettare, si tratta di un ritorno a casa. Siamo una squadra forte e io credo possiamo salvarci direttamente senza dover disputare i playout. Sono molto fiducioso. Qual è la squadra avversaria che maggiormente l’ha impressionata in questa stagione? Barletta e Martina sono due squadre che mi hanno impressionato maggiormente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Babaj a Corner: “Possiamo salvarci tranquillamente”

Calcio eccellenza. Doppietta all’esordio, Fogal lancia l’Ardor: "Possiamo salvarci»A sapere che ogni giocatore che esordisce la domenica segna due gol, l’Ardor Lazzate dovrebbe fare un nuovo acquisto a settimana.

Milan Futuro, preso Babaj: ecco il comunicato ufficiale del club rossoneroIl giovanissimo Aron Babaj, centrocampista croato classe 2009, entra a far parte del progetto Milan Futuro: lo ha annunciato ufficialmente il club di...

Una raccolta di contenuti su Manfredonia Babaj a Corner Possiamo....

Argomenti discussi: Manfredonia, Babaj a Corner: Possiamo salvarci tranquillamente.

DONIA PARI Manfredonia e Nardò si annullano: al Miramare finisce 1-1. Babaj risponde a D’AnnaMANFREDONIA — Finisce in parità il derby del girone H tra Manfredonia e Nardò: un 1-1 intenso, combattuto, ricco di duelli e che conferma la crescita di entrambe le squadre in un torneo che non fa ... statoquotidiano.it

Manfredonia-Nardò 1-1: pari al Miramare, decidono D’Anna e BabajDiretta Manfredonia-Nardò di domenica 7 dicembre 2025: gli ospiti sbloccano al 34? con D’Anna ma vengono raggiunti da Babaj al 10? della ripresa MANFREDONIA – La sfida tra Manfredonia e Nardò, valida ... calciomagazine.net