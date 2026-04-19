Minaccia il suicidio poi fugge per 5 chilometri e manda due carabinieri in ospedale | 49enne arrestato a Maddaloni

Un uomo di 49 anni è stato fermato dai carabinieri a Maddaloni, in provincia di Caserta. Dopo aver minacciato il suicidio, si è allontanato in auto percorrendo circa cinque chilometri. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha aggredito i militari, ferendone due, prima di essere definitivamente arrestato. L’uomo è stato condotto in caserma e ora è sotto custodia.

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri a Maddaloni, nella provincia di Caserta. Dopo essere fuggito per 5 chilometri, l'uomo ha aggredito i militari, ferendone due, prima di essere arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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