Milano-Meda | Codacons sfida il pedaggio per salvare la Brianza

Il Codacons ha inviato una richiesta ufficiale alle autorità regionali e nazionali per opporsi all’introduzione di un pedaggio sulla superstrada Milano-Meda. L’associazione ha deciso di intervenire formalmente, evidenziando la volontà di bloccare questa possibile modifica alla tratta, che attualmente è gratuita. La questione riguarda una proposta di trasformare il tratto in un'area a pagamento, con l’obiettivo di tutelare le utenze e le modalità di accesso alla strada.

L’associazione Codacons ha deciso di intervenire formalmente presso la Regione Lombardia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per bloccare l’ipotesi che trasformi la superstrada Milano-Meda in un tratto a pagamento. La mossa dell’organizzazione dei consumatori si aggiunge a un fronte di protesta già consolidato, con l’obiettivo di richiedere l’istituzione immediata di un tavolo tecnico pubblico che analizzi le alternative alla tariffazione e gli impatti ambientali e sulla viabilità secondaria in Brianza. Il cuore della contesa risiede nel cronoprogramma della Pedemontana, la cui entrata in funzione è prevista per il 30 novembre 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu

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