Milano apriva le auto con un jammer arrestato in flagrante dalla Polizia – VIDEO

A Milano, un uomo è stato arrestato dalla Polizia mentre utilizzava un jammer per aprire le auto e svuotarle. Gli agenti sono intervenuti mentre l’individuo stava agendo nel tentativo di mettere a segno un furto. L’arresto è avvenuto in tempo reale, e l’uomo è stato catturato sul posto. È stato anche ripreso un video dell’intervento delle forze dell’ordine durante l’arresto.

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