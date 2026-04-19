Le formazioni ufficiali di Milan Futuro e Varesina sono state annunciate in vista della partita della 32ª giornata. L’allenatore del Milan Futuro ha scelto i giocatori titolari, mentre anche l’allenatore della Varesina ha comunicato le sue scelte di formazione. La sfida si svolgerà in un clima di attesa, con le due squadre pronte a scendere in campo secondo le decisioni tecniche comunicate nelle ultime ore.

Le porte dello stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno sono pronti ad aprirsi su Milan Futuro-Varesina, sfida valida per la 32ª giornata di Serie D girone B. I rossoneri arrivano dal netto 4-0 rifilato al Brusaporto nell'ultimo turno di campionato, match in cui i ragazzi di Oddo si sono imposti calando il poker nel primo tempo e gestendo la partita nel secondo. La Varesina, invece, arriva dalla sconfitta interna contro il Chievo Verona, che ha vinto di misura alll''Elmec Solar Stadium' di Venegono Superiore. Il Milan Futuro arriva da una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro uscite. I recenti risultati hanno portato i rossoneri dal secondo al quinto posto (ultimo valido per i playoff), ma il margine sul Villa Valle è ancora di 4 punti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro-Varesina, le formazioni ufficiali: le scelte di Oddo

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