Milan Futuro-Varesina 0-1 | i rossoneri creano tanto ma gli ospiti puniscono alla prima vera occasione

Alle 15:00 si è disputata la partita tra Milan Futuro e Varesina, valida per la 32ª giornata del campionato. I rossoneri hanno prodotto diverse occasioni da gol, ma sono stati sconfitti 1-0 dagli ospiti, che hanno segnato alla prima vera occasione. La sfida si è svolta sul campo di casa dei milanisti, con un risultato che ha deciso l'esito della gara.

Nel pomeriggio è andato in scena il match tra Milan Futuro e Varesina, valevole per la 32ª giornata di Serie D girone B. I rossoneri sono stati sconfitti per 1-0 dalla squadra di Marco Spilli, al termine di una buona prestazione, ma in cui Ossola e compagni non sono riusciti a trovare la via del gol nonostante le numerose occasioni (qui le pagelle). Ecco, qui di seguito, il resoconto del match che si è giocato allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. I rossoneri partono forte con un tiro-cross dalla destra di Magrassi dopo 30 secondi, che però si spegne di poco a lato. Le occasioni più importanti per la squadra di Massimo...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro-Varesina 0-1: i rossoneri creano tanto, ma gli ospiti puniscono alla prima vera occasione Coppa Italia: Milan Futuro - Varesina 2-3. Mavillo Gheller Notizie correlate Leggi anche: Primavera 1, Milan-Cremonese 0-0: prima occasione per gli ospiti | Live News Leggi anche: Primavera 1, Milan-Cremonese 0-0: ennesima occasione per gli ospiti | Live News Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milan Futuro-Varesina, Serie D 2025/2026: Match Preview; Tabellino partita Varesina vs Milan Futuro; Impegni esterni da brividi per Varesina e Castellanzese contro Milan Futuro e Chievo; MILAN FUTURO v VARESINA: MATCH PREVIEW. Live Milan Futuro-Varesina 0-0: gara bloccata, più Milan Futuro che ospitiIl Milan futuro ospita la Varesina al Chinetti per la 32a giornata di Serie D. Vincere per i ragazzi di Oddo potrebbe voler dire terzo posto. msn.com Milan Futuro-Varesina: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan Futuro-Varesina di Domenica 19 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Milan Futuro, sconfitta contro Varesina: al Chinetti finisce 0-1 #milanpress x.com Serie D, Milan Futuro-Varesina: dove vederla in TV e streaming facebook