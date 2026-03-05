Primavera 1 Milan-Cremonese 0-0 | prima occasione per gli ospiti | Live News

Alle ore 14.00 si è disputata la partita tra Milan Primavera e Cremonese, valida per la 28ª giornata di Primavera 1. La sfida si è conclusa con un punteggio di 0-0, e questa è stata la prima occasione per la Cremonese di mettere pressione ai rossoneri. La partita si è svolta allo stadio di Milan.

Alle ore 14.00 si gioca Milan Primavera-Cremonese, gara valida per la 28^ giornata di Primavera 1. Segui in LIVE la partita con noi!.

Primavera, Milan-Cremonese (0-0): inizia la partita...0' Inizia il match! - Le due squadre sono in campo: Milan con maglia e pantaloncini gialli, Cremonese invece con divisa e calzoncini bianchi.

Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-CremoneseQueste le formazioni ufficiali di Milan-Cremonese, gara valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1: MILAN: Bouyer; Dalpiaz, Cissé, Cullotta, Tartaglia; Sala, Pandolfi,