Michelin Primacy All Season | Analisi e Test

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Goodyear Electric Drive vs Michelin Primacy 5

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MICHELIN LAUNCHES E.PRIMACY ALL-SEASON TIRE TO CONTINUE EFFICIENCY LEADERSHIPLAVAL, QC, Feb. 3, 2025 /CNW/ - Michelin, a pioneer in efficiency, today announced the launch of the new e.Primacy All-Season tire to meet the evolving demands of drivers who prioritize efficiency. newswire.ca

Oggi cambiamo le scarpette alla nostra ranocchietta! Non vedevo l'ora! 76,5k km e spicci fatti, e queste sono le condizioni :) Le pasticche, neanche a dirle, sono praticamente nuove. Montato lo stesso modello, Michelin Primacy 4 su tutte e 4 le ruote. facebook

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