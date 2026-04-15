Meteo tra cicloni e sabbia | ecco lo sbalzo termico in arrivo

Un sistema ciclonico sta interessando l’Italia in queste ore di metà aprile, portando temporali e raffiche di vento intense. Le aree occidentali del Paese sono le più colpite, mentre si prevedono anche sbalzi termici significativi e un aumento della presenza di sabbia nell’aria. Sono attese condizioni meteorologiche instabili e variazioni di temperatura nelle prossime ore.

Un profondo sistema ciclonico sta attraversando l’Italia in queste ore di metà aprile, scatenando temporali e forti raffiche di vento che colpiscono soprattutto le regioni occidentali del Paese. La perturbazione, caratterizzata da correnti provenienti dal quadrante meridionale, porta con sé un clima mite e carichi di sabbia desertica, segnando una fase di forte instabilità prima di una rapida transizione verso temperature più elevate. L’attuale scenario meteorologico vede il Mediterraneo protagonista di un violento passaggio di un vortice ciclonico. Secondo le analisi di Davide Santini, esperto di modellistica e studi sulle dinamiche atmosferiche, la situazione che stiamo vivendo fino al 16 aprile è tipica della primavera, un periodo in cui i pattern europei mostrano costanti contrasti tra ondate di caldo e fasi di freddo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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