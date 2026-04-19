Meteo | Previsioni per lunedì 20 aprile

Per lunedì 20 aprile, le previsioni indicano che a Modena il cielo sarà in gran parte sereno o poco nuvoloso durante tutto il giorno. Solo nel pomeriggio si prevede qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni. La giornata si presenta quindi abbastanza stabile dal punto di vista meteorologico, con temperature che si manterranno nella norma stagionale.

A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2752m. I venti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 20 aprile 2026

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