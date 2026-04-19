Meteo notizie positive per il 25 aprile

Per il 25 aprile, festa della Liberazione, le previsioni meteo indicano condizioni favorevoli. Secondo 3BMeteo, si prevede una giornata caratterizzata da sole e temperature elevate, con un'area anticiclonica che domina gran parte del Paese. Solo nel pomeriggio si registrano alcuni episodi di instabilità, più che altro al Centro e al Sud. La giornata si presenta quindi stabile e soleggiata, con poche variazioni nel corso della giornata.

Infatti, si vede un 25 aprile ancora caratterizzato da una prevalenza anticiclonica con qualche episodio di instabilità più che altro pomeridiana al Centro e al Sud. Da giovedì, infatti, le correnti potrebbero scegliere una strada più orientale e mantenersi a distanza di sicurezza dalla Penisola garantendo più sole. La situazione è alquanto in bilico nel weekend perché l'Italia dovrebbe trovarsi proprio sul margine della fascia anticiclonica. C'è quindi il rischio che piccole variazioni possano far cambiare la situazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Meteo, notizie positive per il 25 aprile Will SPANISH AIRPORT STRIKES Disrupt Your Easter Holiday Notizie correlate Il meteo della Pasquetta: notizie positiveNelle giornate di Pasqua e Pasquetta la nostra Penisola verrà interessata da una zona anticiclonica che oltre a determinare tempo stabile e... Napoli, salta il big match? Non filtrano notizie positive sulle sue condizioniGiacomo Raspadori si è infortunato e rischia di saltare il big match della sua Atalanta contro il Napoli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Usa-Iran, buone notizie ma molte incognite: l’accordo fragile invita alla prudenza; Bmti, è tempo di primizie, prezzi in calo per le fragole; Buone notizie per il Teatro d'Annunzio: si va verso il bando da 2 milioni per i lavori di messa in sicurezza; Weekend tra nuvole e caldo in arrivo: le previsioni meteo per la Sicilia di sabato 18 aprile. Meteo - Primavera verso il ritorno dell'instabilità con calo termico, poi torna l'alta pressione? La tendenzaMeteo fine aprile-inizio maggio – Invadenza altopressoria che potrebbe tornare ad interessare il Mediterraneo tra la fine di aprile e l’avvio di maggio con poche precipitazioni e temperature al di ... centrometeoitaliano.it Meteo – Prossima settimana con possibile peggioramento in Italia, specie al Centro-Nord con calo termicoMeteo - Possibile ritorno del maltempo in Italia entro la prima parte della prossima settimana, con piogge e temporali soprattutto su alcune regioni ... centrometeoitaliano.it Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it facebook La prossima settimana sarà caratterizzata da un doppio volto: una fase iniziale instabile, seguita da un netto miglioramento. #meteo x.com