Mercato in centro lavori e sottoservizi | attenzione alla viabilità a Lecco

A Lecco, a partire da lunedì 20 aprile, si prevedono interventi sulla viabilità nel centro cittadino. Sono in programma lavori che coinvolgono alcune strade e sottoservizi, con modifiche temporanee alla circolazione. La segnalazione arriva dagli uffici comunali, che hanno comunicato i divieti e le restrizioni da rispettare durante questa settimana. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti di residenti, commercianti e visitatori nella zona centrale della città.

Attenzione alle modifiche alla viabilità in programma questa settimana a Lecco. Ecco le opere e i divieti previsti da domani, lunedì 20 aprile, secondo quanto segnalato dagli uffici municipali. Innanzitutto l'allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 22 aprile. E poi ancora i.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mercato in centro, lavori e restringimenti: attenzione alla viabilità in città Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mercato del lavoro: l’analisi dal 2022 a oggi; Mercato civico - Presentato il nuovo progetto da 6 milioni di euro; Mercato del lavoro in tensione. Manca la metà dei candidati. È la prima volta nel Varesotto; Rialto, mercato e Casaria: lavori per oltre due milioni. Vallette, il mercato coperto rinasce: erano 9 negozi, tra un mese saranno 20. Lavori al traguardoNei 30 spazi di via Verbene una ristrutturazione da 1,5 milioni di euro: costi più bassi e attrattività per nuovi negozi ripopoleranno il centro commerciale ... torinoggi.it Lavori ultimati al nuovo Centro per l’ImpiegoROSETO DEGLI ABRUZZI – Ad un anno esatto dalla consegna dei lavori, la trasformazione del nuovo Centro per l’Impiego (CPI) di Roseto degli Abruzzi è ormai realtà. Nella giornata di ieri, il Sindaco Ma ... ekuonews.it Da Koné a Palestra e Vicario: la lista mercato dell' #Inter x.com Gli esperti mettono in guardia sul mercato dei micro-appartamenti nelle grandi città. A Milano prezzi alle stelle - facebook.com facebook