Meduno | il 55enne dei furti a Clauzetto allunga i domiciliari

I carabinieri della stazione di Meduno hanno eseguito un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Pordenone, portando avanti una nuova condanna nei confronti di un uomo di 55 anni coinvolto in furti a Clauzetto. La misura ha comportato l’allungamento dei domiciliari per il soggetto, che era già sottoposto a restrizioni domiciliari. La vicenda riguarda un procedimento legale avviato a seguito di precedenti attività investigative.

I Carabinieri della stazione di Meduno hanno dato seguito a un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Pordenone, portando l’esecuzione di una nuova condanna per C.A., un uomo di 55 anni residente nel medesimo comune. Il provvedimento riguarda la rideterminazione delle pene per il cinquantenne, che si trova già sotto stretto regime di arresti domiciliari per precedenti reati, e fa seguito a un episodio di cronaca avvenuto nel 2023 nelle zone limitrofe a un’abitazione situata a Clauzetto. L’iter giudiziario tra indagini passate e nuovi conteggi. Il nucleo investigativo che aveva inizialmente ricostruito il tentato furto nelle pertinenze di un’abitazione clauzzettina risale alle attività svolte dai militari della Stazione di Castelnovo del Friuli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meduno: il 55enne dei furti a Clauzetto allunga i domiciliari Notizie correlate Furti a Clauzetto, 55enne ai domiciliariI Carabinieri della Stazione di Meduno hanno dato esecuzione a un provvedimento di rideterminazione di pene concorrenti, con ordine di esecuzione per... Leggi anche: Boscaglia in fiamme a Clauzetto: il vento ostacola l’intervento dei vigili del fuoco Altri aggiornamenti Si parla di: Già ai domiciliari, arriva un’altra condanna per tentato furto; Cumulo di pene: altri 10 mesi per un 55enne, resta ai domiciliari.