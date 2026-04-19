Medio Oriente lo Stretto di Hormuz nuovamente chiuso La pace sembra ancora lontana

Nell’area del Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso, con l’Iran che ha ripristinato il controllo sulla zona. Questa decisione segue la prosecuzione del blocco statunitense sui porti iraniani e avviene a pochi giorni dalla scadenza del cessate il fuoco tra le parti. La situazione rimane tesa e senza segnali di un accordo di pace imminente.

L’Iran torna a serrare lo Stretto di Hormuz, riportandolo sotto «stretto controllo», in risposta alla prosecuzione del blocco statunitense sui suoi porti, a tre giorni dalla scadenza del cessate il fuoco tra Teheran e Washington e mentre un accordo di pace appare ancora lontano. Dopo aver annunciato venerdì una riapertura della cruciale rotta marittima, attraverso cui transita normalmente circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e gas, la Repubblica islamica ha fatto marcia indietro, ripristinando le restrizioni e alzando nuovamente il livello dello scontro. Poco dopo l’annuncio, almeno tre navi commerciali che tentavano di...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz nuovamente chiuso. La pace sembra ancora lontana AQUE MATE A IRÁN: Por qué China abandonó al régimen (Análisis Dr. Ruckauf) Notizie correlate Meloni: riaprire lo Stretto di Hormuz è decisivo per la pace in Medio OrienteABBONATI A DAYITALIANEWS Un passaggio chiave per affrontare la crisi La riapertura dello Stretto di Hormuz rappresenta un passaggio fondamentale per... Le Borse mondiali in rosso: paura per la guerra in Medio Oriente e lo stretto di HormuzLe Borse europee peggiorano ulteriormente, con l’indice Stoxx 500 in calo del 3,1%, riportandosi ai livelli di gennaio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: intesa con l'Iran tra uno o due giorni. Di nuovo chiuso lo Stretto di Hormuz; Petroliera colpita nello Stretto di Hormuz, Khamenei minaccia gli Usa; L’Iran dice che terrà chiuso lo stretto di Hormuz; Medio Oriente, l'Iran riapre Hormuz. Trump: 'Porteremo negli Usa l'uranio arricchito'. Teheran: 'Inaccettabile'. Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz nuovamente chiuso. La pace sembra ancora lontanaL’Iran torna a serrare lo Stretto di Hormuz, riportandolo sotto «stretto controllo» , in risposta alla prosecuzione del blocco statunitense sui suoi porti, ... gazzettadelsud.it Medio Oriente: petroliera indiana attaccata nello Stretto di Hormuz, Khamenei minaccia gli UsaÈ durata poco l'apertura dello Stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno riattivato il blocco a causa del divieto imposto dagli Usa nella via del mare. La notizia è stata confermata da fonti iraniane ... it.euronews.com MEDIO ORIENTE | "Che Israele piaccia o meno, ha dimostrato di essere un grande alleato, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress". Lo afferma il presidente americano Donald Trump. #ANSA x.com MEDIO ORIENTE I Trump ha convocato una riunione nella situation room per discutere su Hormuz. Axios riferisce che "se non ci sarà presto una svolta, la guerra potrebbe riprendere nei prossimi giorni" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/1 facebook