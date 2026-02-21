Molise in lutto | addio a Mauro Manna anima di Acquaviva d’Isernia

Mauro Manna è morto improvvisamente, lasciando un vuoto in tutta Acquaviva d’Isernia. La sua scomparsa, avvenuta nella mattina di ieri, ha colpito profondamente i cittadini, che lo ricordano come un uomo sempre pronto ad aiutare e coinvolto nelle attività locali. Manna, noto per il suo impegno nel volontariato, aveva 55 anni e gestiva un’azienda agricola nel paese. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Acquaviva d'Isernia piange Mauro Manna, pilastro della comunità molisana. Il Molise è in lutto per la scomparsa di Mauro Manna, figura di riferimento per la comunità di Acquaviva d'Isernia e per l'intera regione. La notizia, giunta nella giornata di ieri, 20 febbraio 2026, ha lasciato un profondo vuoto tra coloro che lo conoscevano per la sua dedizione e il suo impegno civico. Manna si è spento in un momento che ha colto di sorpresa la sua famiglia e l'intera comunità locale. Un punto di riferimento per Acquaviva d'Isernia. Mauro Manna era una presenza costante nella vita di Acquaviva d'Isernia, un paese che lo ha crescere e a cui ha dedicato gran parte della sua esistenza.

