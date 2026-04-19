Marta ha scelto di trasferirsi al Nord ma come spesso accade quando le cose si vivono di persona non sono rose e fiori Così il medico le fa una diagnosi di burnout Che stranamente l’avvicina alla storia di un terribile episodio realmente accaduto
Marta ha deciso di trasferirsi al Nord, ma presto ha incontrato difficoltà che l'hanno portata a ricevere una diagnosi di burnout da parte di un medico. La sua esperienza si lega a quella di un episodio reale che ha segnato profondamente la sua vita. Come molti italiani delle ultime generazioni, Marta è una expat che, dopo gli studi, ha scelto di lasciare il Paese per cercare nuove opportunità e un futuro diverso.
C ome molti italiani delle ultime generazioni, Marta, la protagonista di questo romanzo, è una expat, una giovane che dopo gli studi ha deciso di lasciare il Paese alla ricerca di un luogo nuovo e diverso, dove costruire un futuro migliore. Ha anche tagliato i ponti con un fidanzato troppo perfetto ma noioso ed è volata via, scegliendo uno dei tanto mitizzati Paesi del Nord, l’asettica e organizzatissima Olanda. Olanda, il desiderio esaudito della paziente: le infermiere la portano in barella sotto la neve X Leggi anche › Giovani, lavoro e nuove priorità. «Cerco un posto che mi faccia stare bene» Però ora che si avvicinano i quarant’anni, quel lavoro ben retribuito in una multinazionale non le ha regalato soddisfazioni o stabilità, ma solo un infinito senso di alienazione.🔗 Leggi su Iodonna.it
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