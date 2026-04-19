Marta ha deciso di trasferirsi al Nord, ma presto ha incontrato difficoltà che l'hanno portata a ricevere una diagnosi di burnout da parte di un medico. La sua esperienza si lega a quella di un episodio reale che ha segnato profondamente la sua vita. Come molti italiani delle ultime generazioni, Marta è una expat che, dopo gli studi, ha scelto di lasciare il Paese per cercare nuove opportunità e un futuro diverso.

C ome molti italiani delle ultime generazioni, Marta, la protagonista di questo romanzo, è una expat, una giovane che dopo gli studi ha deciso di lasciare il Paese alla ricerca di un luogo nuovo e diverso, dove costruire un futuro migliore. Ha anche tagliato i ponti con un fidanzato troppo perfetto ma noioso ed è volata via, scegliendo uno dei tanto mitizzati Paesi del Nord, l’asettica e organizzatissima Olanda. Olanda, il desiderio esaudito della paziente: le infermiere la portano in barella sotto la neve X Leggi anche › Giovani, lavoro e nuove priorità. «Cerco un posto che mi faccia stare bene» Però ora che si avvicinano i quarant’anni, quel lavoro ben retribuito in una multinazionale non le ha regalato soddisfazioni o stabilità, ma solo un infinito senso di alienazione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Marta ha scelto di trasferirsi al Nord, ma come spesso accade quando le cose si vivono di persona, non sono rose e fiori. Così il medico le fa una diagnosi di “burnout”. Che stranamente l’avvicina alla storia di un terribile episodio realmente accaduto

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