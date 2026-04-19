Durante una puntata di Domenica In, Mara Venier ha intervistato Marina Peroni, descrivendo l’intervista come particolarmente complessa. La conduttrice ha anche ammesso di aver incontrato molte difficoltà nel dialogo con l’ospite. L’intervista si è concentrata sulla nascita del rapporto tra Peroni e il cantante Sandro Giacobbe, e sull’ultimo concerto che hanno condiviso, suscitando emozioni tra i presenti.

Un’intervista molto difficile, quella di Mara Venier a Marina Peroni. È stata la stessa conduttrice di Domenica In ad ammettere d’essere in seria difficoltà. Nonostante la sua grande esperienza, infatti, ha faticato a trovare le giuste parole per fare delle domande alla vedova di Sandro Giacobbe. Erano amici e questo dolore è condiviso. La donna ha raccontato le ultime fasi della vita del cantautore. Il dolore di Marina Peroni. Non riesce a trattenere le lacrime, Marina Peroni, che lo scorso 5 dicembre 2025 ha detto addio al suo grande amore: Sandro Giacobbe. É passato poco tempo da quella perdita, sottolinea Mara, ed è comprensibile far fatica a parlarne.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marina Peroni a Domenica In, com’è nato l’amore con Sandro Giacobbe: l’ultimo concerto commovente

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