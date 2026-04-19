Domenica In l’ultimo concerto di Sandro Giacobbe | il ricordo della moglie

Domenica In ha trasmesso l’ultimo concerto di Sandro Giacobbe, ricordando anche la moglie del cantante. Durante l’intervista, è stato rivelato che Giacobbe sapeva di non esserci più quest’anno, anche se non aveva comunicato con i medici. La sua consapevolezza del proprio stato di salute è stata menzionata dai presenti, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

(Adnkronos) – "Sapevo che lui quest'anno non ci sarebbe più stato. Sandro non parlava con i medici, ma sapeva tutto". Marina Peroni, moglie di Sandro Giacobbe, a Domenica In oggi 19 aprile ricorda il marito, scomparso a dicembre dello scorso anno. Il cantautore, deceduto a 76 anni, era malato di tumore alla prostata. "Ha fatto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Ultimo saluto a Sandro Giacobbe, le immagini del funerale - La volta buona 09/12/2025

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