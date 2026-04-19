È stato annunciato il lancio del marchio ’Deco’, dedicato ai prodotti provenienti dalla zona portuense. Il nome è accompagnato da un logo che raffigura la Delizia del Verginese, simbolo locale. Questa iniziativa mira a valorizzare e promuovere le produzioni agricole del territorio, offrendo un’identità riconoscibile ai consumatori. La decisione coinvolge le aziende agricole e le associazioni del settore, che potranno usufruire di questo marchio per distinguersi sul mercato.

Un marchio a sostegno del settore agricolo e del territorio. Il logo riporta l’immagine della Delizia del Verginese. La giunta comunale di Portomaggiore, lo scorso 14 aprile, ha approvato il marchio ’Deco’. Si tratta di un progetto che valorizza le produzioni tipiche agroalimentari del territorio, e non solo, non già soggette ad altri marchi di tutela come le Igp e Dop: marchi che rispondono a requisiti di eccellenza ed artigianalità e che rappresentano la storia, la tradizione e la cultura locale. Come logo è stata scelta l’immagine della Delizia del Verginese, in forma stilizzata, decorata dai colori giallo e azzurro, tipici del vessillo comunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Marchio ’Deco’ per i prodotti portuensi"

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