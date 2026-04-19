Nella stagione attuale, il campione spagnolo ha subito un distacco dalla vetta della classifica generale, ma continua a essere considerato uno dei principali avversari per la conquista del titolo. Le sue prestazioni e la sua esperienza rimangono punti di riferimento nel campionato, anche in presenza di alcune difficoltà. La sua presenza in pista viene comunque seguita con attenzione, poiché può ancora influenzare gli sviluppi della stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lorenzo Savadori, il collaudatore di Aprilia, ha espresso la sua fiducia nel fatto che Marc Marquez possa risollevarsi e rientrare nella lotta per il titolo in questa stagione, nonostante un avvio lento e un distacco crescente da Marco Bezzecchi nella classifica del campionato. Marquez, una leggenda della MotoGP e nove volte campione del mondo, si trova attualmente al quinto posto, con un ritardo di 36 punti rispetto al leader Bezzecchi. Questo inizio inaspettato ha sollevato interrogativi sulla sua forma fisica e psicologica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez, sfida al titolo: nonostante il distacco, rimane un avversario temibile.

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